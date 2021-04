Tutto pronto per Manchester United-Roma, semifinale di andata di Europa League che Calciomercato.it vi offre in tempo reale

La grande notte è arrivata. Protagonista di un finale di campionato disarmante, la Roma scende in campo in casa del Manchester United nella semifinale di andata di Europa League. Senza lo squalificato Mancini, Paulo Fonseca ha ritrovato già da domenica nell’elenco dei disponibili il grande ex, Chris Smalling. Favoriti per la vittoria finale del torneo secondo i quotisti, i ‘Red Devils’ sperano di sfruttare il fattore campo, anche se i giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive nelle trasferte europee. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Manchester United-Roma

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All.: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.