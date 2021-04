Coronavirus, il report settimanale della Fondazione GIMBE: lenta discesa dei nuovi casi, più vaccinazioni ma Italia indietro nella fascia 70-79

La Fondazione GIMBE ha pubblicato il consueto report settimanale sull’andamento dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il monitoraggio indipendente rileva nella settimana 21-27 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (90.449 vs 98.030) e decessi (2.279 vs 2.545). In calo anche i casi attualmente positivi (448.149 vs 482.715), le persone in isolamento domiciliare (425.089 vs 456.309), i ricoveri con sintomi (20.312 vs 23.255) e le terapie intensive (2.748 vs 3.151).

Sul fronte vaccini, invece, mentre la vaccinazione degli over 80 è ormai in dirittura di arrivo, le coperture della fascia 70-79 e, soprattutto della fascia 60-69, sono ancora limitate per avere un impatto rilevante su ricoveri e terapie intensive. “Le consegne stanno aumentando – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE – ma l’incremento settimanale non è costante e ancora lontano da quota 3,5 milioni di dosi, indispensabili per raggiungere il target di 500 mila somministrazioni al giorno”.