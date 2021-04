Real Madrid-Chelsea, Zidane: “Siamo vivi! Benzema impressionante”

Le parole di Zinedine Zidane al termine di Real Madrid-Chelsea, semifinale di andata di Champions League

Il Real Madrid di Zinedine Zidane riprende il Chelsea nella semifinale di andata di Champions League. Al gol di Pulisic risponde il solito Benzema e il discorso qualificazione rimane apertissimo. Le parole del tecnico francese nel post gara riportate da As: “Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, siamo stati molto più ordinati. Loro hanno iniziato forte, sono molto veloci. Il risultato, però, è giusto. Siamo vivi e contenti di quanto fatto in generale. Ora pensiamo al match di ritorno”.

SFIDA A LONDRA – “Quando prepari una partita dobbiamo essere coscienti di poter fare bene anche in trasferta, loro sono competitivi e per 16 partite non hanno subito gol in casa. Se sono in semifinale ci sarà un motivo”.

BENZEMA – “E’ impressionante, sono davvero felice per lui”.

MILITAO – “Ha giocato una grande partita, ma come tutti gli altri. Per noi è stato difficile all’inizio ma poi abbiamo fatto meglio, sono contento per i giocatori”.