Real Madrid-Chelsea, finisce 1-1 la semifinale di andata di Champions League: apre Pulisic, Benzema trova il pari

Finisce in parità il primo atto della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. Gara di grande sofferenza per la squadra di Zidane, che va sotto con un gol di Pulisic e rischia in altre occasioni, ma viene salvata da una gran giocata di Benzema. Si deciderà tutto la prossima settimana a Stanford Bridge.

Zidane opta per un inconsueto 3-5-2 con Marcelo e Carvajal larghi e la coppia Benzema–Vinicius di punta, optando per un atteggiamento di attesa. Serata che però si annuncia subito difficile, con il Chelsea di Tuchel a menare le danze. Werner spreca due occasioni piuttosto comode, poi Pulisic sfugge a una difesa dei Blancos immobile, supera Courtois e deposita a porta vuota. Ospiti a lungo padroni del campo e che cestinano qualche altra ripartenza interessante, il Real, con molti uomini in condizione precaria, è solo Benzema: con un gran sinistro prima scheggia il palo, poi si libera in area su azione d’angolo e pareggia con una gran girata sotto la traversa. L’episodio non serve a mettere più di tanto in partita il Real, il predominio rimane del Chelsea. Nel secondo tempo, molti errori da ambo le parti e pochissime situazioni realmente pericolose, la sensazione è che a Zidane e soci vada bene anche così per giocarsi tutto a Londra.

REAL MADRID-CHELSEA 1-1 – 14′ Pulisic (C), 29′ Benzema (R)