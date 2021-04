Le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Milan: l’allenatore ha anche incontrato Maldini

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro il Milan per 3-0. Ecco le sue parole: “I ragazzi sono stati bravissimi, per noi era una finale, l’ultima chance per rimanere in zona Champions. Le finali le giochiamo in questo modo. Vittoria netta, schiacciante. La parata di Donnarumma su Immobile la riescono a fare pochi portieri al mondo. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra”.

Su Correa – “Correa è un grandissimo giocatore. Ho la fortuna di allenarlo e quando sta bene e riesce ad allenarsi dimostra di sentire e giocare nel migliore dei modi le grandi partite”.

Sulla prestazione – “Abbiamo fatto una gran partita, avevo buonissime sensazioni. Col Napoli partita strana, dove all’8′ ci siam trovati sotto, con degli episodi… ma ci siamo lasciati tutto alle spalle, abbiamo fatto una gran partita contro una squadra costruita molto bene. Sulla vittoria della Lazio non c’è alcun dubbio”.

Sul Maldini e gli episodi arbitrali – “Con Paolo (Maldini, ndr) stavamo parlando del Covid, ci è passato anche lui. Non abbiamo parlato della partita. Gli episodi fanno parte del calcio, mi dispiace sentir parlare di questo dopo una vittoria meritata. Mi dispiace anche per il Napoli che aveva fatto una grande prestazione e meritato di vincere. L’episodio lo rivedrò con attenzione”.

Sulla qualificazione in Champions League – “Noi dobbiamo arrivare alla fine senza tanti problemi, ora con queste due partite avremo una settimana intera di lavoro. Le ultime sono tutte ravvicinate e dovremo essere bravi a gestire le partite e le ammonizioni, abbiamo tanti diffidati. Per il quinto anno di fila saremo in Europa, speriamo sia la Champions. Ma per me e il mio staff è un grandissimo obiettivo. In due giorni e mezzo abbiamo organizzato una grandissima partita, le squadre sono tutte lì”.