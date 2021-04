Il figlio 17enne di Andrea Pirlo vittima di insulti shock sui social: il post di denuncia su Instagram

Troppo spesso sui social in questi anni abbiamo assistito a insulti e minacce. Ancora una volta si è oltrepassato il limite e a denunciare stavolta è stato Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, allenatore della Juventus reduce da un’altra prestazione sottotono. I bianconeri sono in una condizione di classifica difficile che mette a rischio anche la partecipazione alla prossima Champions League, ma quanto accaduto in queste ore esula completamente da fatti di campo.

Juventus, il figlio di Andrea Pirlo: “Insulti e auguri di morte per me e mio padre”

Il figlio 17enne di Andrea Pirlo, Nicolò, è stato infatti vittima di insulti ingiustificabili e non solo. “Devi morire insieme a tuo padre”, l’augurio shock ricevuto sui social proprio dallo stesso Nicolò, che lo ha pubblicato come esempio su Instagram, accompagnandolo a un post. “Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato”.

“Ho 17 anni – scrive Nicolò Pirlo – e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere (vi mostro l’ultimo ricevuto poco fa), non perché io faccia qualcosa in particolare ma solo perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere. Questa sarebbe la mia ‘colpa‘ e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste”. L’ultimo messaggio ha scatenato la reazione di Nicolò, che ha scritto il post con una foto di lui e Andrea Pirlo sullo sfondo. Quando è troppo è troppo.