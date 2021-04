Il futuro di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, sembra davvero appeso ad un filo. Il tecnico della Vecchia Signora nel pomeriggio di ieri non è riuscito ad andare oltre il pari contro la Fiorentina di Beppe Iachini

La Juventus sta vivendo una stagione decisamente complicata. I bianconeri infatti, dopo l’eliminazione in Champions League e la fuga dell’Inter, ora devono fare i conti con la bagarre per entrare nei primi quattro posti in classifica. Il futuro di Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora sembra davvero in bilico ed i tifosi, interpellati dal nostro sondaggio su Twitter, hanno fatto la loro scelta.

📊MOMENTO SONDAGGIO! Stagione deludente per la #Juventus e sotto le attese, come ammesso anche dallo stesso Andrea #Pirlo. Cosa dovrebbe fare il club bianconero con il tecnico? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 26, 2021

Secondo infatti il 35% dei votanti, Andrea Pirlo dovrebbe essere mandato via dalla Juventus al termine della stagione. 10 punti percentuali in più rispetto all’ipotesi di un addio immediato. Il 19% circa invece lo confermerebbe con la Champions, mentre il 21% avrebbe intenzione di dargli un’altra chance.