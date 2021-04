Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Verona nella trentatreesima giornata di Serie A

Reduce da due pareggi consecutivi contro Napoli e Spezia, l’Inter ospita il Verona nella trentatreesima giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria per compiere un ulteriore e fondamentale passo nella vittoria dello Scudetto. Di fronte ci sarà una squadra in netto calo, che ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato. Negli ultimi 12 incontri al Meazza, inoltre, l’Hellas non ha mai battuto i nerazzurri. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Inter-Verona

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: