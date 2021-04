Coronavirus, bollettino 25 aprile: 13.158 nuovi casi e 217 morti

Coronavirus, bollettino 25 aprile: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.158 nuovi casi e 217 decessi, con il tasso di positività torna a salire al 5,5%. Gli attualmente positivi sono invece 461.212, numero in calo di 236 unità rispetto a ieri, mentre i guariti e dimessi sono 3.382.224. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, EMA su Astrazeneca: “No limiti a fasce d’età”

Salgono purtroppo a quota 119.238 i decessi dall’inizio della pandemia, mentre sono 2.862 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sul territorio nazionale, numero in calo di 32 unità rispetto a ieri.

Attualmente positivi: 461.212

Deceduti: 119.238 (+217)

Dimessi/Guariti: 3.382.224 (+13.176)

Ricoverati: 23.524 (-341) di cui in Terapia Intensiva: 2.862 (-32)

Tamponi: 57.126.017 (+239.482)

Totale casi: 3.962.674 (+13.158, +0,33%)