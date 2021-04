CMIT TV | Serie A, la cronaca di Fiorentina-Juventus: SEGUI la DIRETTA

Appuntamento su CMIT TV per la diretta di Fiorentina-Juventus, tra i match delle 15 della 33esima giornata di Serie A

Nuovo appuntamento con CMIT TV per la cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida tra Fiorentina e Juventus. Live reaction, analisi e pagelle dell’incontro che andrà in scena al ‘Franchi’ di Firenze e valevole per la 33esima giornata di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conducono Marco Giordano e Alessandro Montano, con la partecipazione di Giulia Giroldini e Giuseppe Barone.