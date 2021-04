Championship, festa Watford: il club di Pozzo torna in Premier League!

Il Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo, torna in Premier League dopo solo un anno. La promozione è già aritmetica

Festa Watford. Dopo solo una stagione, il club della famiglia Pozzo, proprietaria anche dell’Udinese, è aritmeticamente promosso dalla Championship. La vittoria di misura per 1-0 col Milwall ha infatti consegnato anche l’aritmetica alla squadra inglese, che torna così in Premier League dopo un anno. Il Watford è il secondo club promosso dopo il Norwich, capolista della Championship. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!