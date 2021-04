Tennis, Atp Barcellona: Sinner piega Rublev e vola in semifinale

Tennis, altra impresa di Sinner al torneo di Barcellona: battuto in due set Rublev, numero 7 del mondo e semifinale

Continua a stupire Jannik Sinner. Il giovane tennista altoatesino, classe 2001, da’ una ulteriore dimostrazione di forza, centrando la semifinale nel torneo Atp 500 di Barcellona, battendo in due set (6-2 7-6) il russo Andrej Rublev, testa di serie numero 3 del torneo e numero 7 del mondo.

Sinner prende rapidamente il largo nel primo set, sebbene paradossalmente non sia brillantissimo e in più di un’occasione fatichi a tenere il servizio. Sbaglia molto di più Rublev che fatica a entrare in partita e cede nettamente il primo parziale. Secondo set molto più equilibrato, nel settimo game break di Sinner che però subisce il controbreak immediato a zero. Si arriva al tie break dove Sinner vola 4-1 ma deve poi annullare una palla set al russo. Al primo match point, pratica chiusa. In semifinale, ci sarà il vincitore della sfida tra Auger-Aliassime e Tsitsipas. Al momento, Sinner è numero 18 del mondo e mette nel mirino addirittura il balzo alla posizione numero 14 del ranking Atp, se dovesse vincere il torneo.