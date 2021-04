Polemiche in Roma-Atalanta: tifosi furiosi per una decisione del direttore di gara, i commenti sui social

Grandi polemiche in Roma-Atalanta per espulsione di Gosens. Tifosi scatenati sui social per la decisione arrivata dopo un consulto con il Var. Il tedesco entra duro su Veretout ha ricevuto la seconda ammonizione che lo ha escluso dal match. Un giallo ritardato che non è andato giù ai tifosi che sui social hanno espresso tutta la loro contrarietà.

Ecco alcuni tweet su Gosens:

Cioè spiegatemi, il #Var non poteva intervenire per espellere Borja Valero in #JuveFiorentina ma è intervenuto oggi per il secondo giallo a #Gosens #RomaAtalanta — Daniele (@Stroozman) April 22, 2021

#gosens espulso con 4 giorni di ritardo 😊

Quest’anno accade spesso.#RomaAtalanta — Nevio Capella (@Djnc78) April 22, 2021