Tifosi della Roma delusi per il primo tempo della loro squadra contro l’Atalanta. Tante le critiche sui social: nel mirino sono finiti, tra gli altri, Fonseca e Cristante

Inizio più che complicato per la Roma, con l’Atalanta che va in vantaggio con Malinovskyi ma che sfiora più volte il secondo gol. E’ Pau Lopez a tenere a galla la squadra di Fonseca ma i tifosi non hanno per nulla gradito l’approccio dei giallorossi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tanti i commenti sui social: nel mirino sono così finiti proprio il tecnico portoghese ma anche Cristante.

Ecco alcuni tweets:

Qualcuno svegli Cristante, dev’essere ancora a letto 🤦🏻‍♂️ #RomaAtalanta — Matteo Mascellani (@__keiske) April 22, 2021

Non c’è partita Dea straripante #Roma non riesce a far 2 passaggi consecutivi #RomaAtalanta — Fede (@fede964) April 22, 2021