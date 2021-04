Gigi Moncalvo è intervenuto a CMIT TV e si è soffermato sulla vicenda Superlega e sul rapporto tra Agnelli e John Elkan

Intervenuto a CMIT TV, il giornalista Gigi Moncalvo si è soffermato sulla vicenda Superlega e su John Elkann, presidente di Exor. “John Elkann era stato informato ma non sapeva i tempi – le parole di Moncalvo – Era informato e la conferma indiretta viene da Beppe Marotta che ieri ha detto che la vicenda era stata trattata personalmente dai proprietari della società: il proprietario della società è John Elkann. Questa vicenda nasce ad agosto quando Perez si confida con Borja Prado che fa uscire l’idea della Superlega. Quindi contattano JP Morgan e le società inglesi”

LEGGI ANCHE >>> Champions, ripescaggio per la Juventus: il ‘regalo’ della Uefa

“A settembre – prosegue il racconto di Moncalvo – Perez incontra Agnelli che dopo contatta Scaroni. Si attivano e confermano, attraverso Jp Morgan e le squadre inglesi, questa possibilità. A quel punto Andrea Agnelli informa John Elkann che fa un ragionamento molto semplice, di tipo win-win. Se il progetto va bene, porto in casa dei soldi e ne tiro fuori di meno con la Exor; il secondo win è che se va male, avrebbe potuto togliersi dai piedi Andrea Agnelli. Elkann però non conosceva i tempi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube