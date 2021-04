Coronavirus, il bollettino del 22 aprile: 16.232 nuovi casi e 360 morti

Coronavirus, bollettino 22 aprile: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.232 nuovi casi e 360 decessi, per un totale di 118.357 vittime con 364.804 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività sale così al 4,4% (3,9%). Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.330.392 e 19.125 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +20.552). Gli attuali positivi, invece, sono in tutto 472.196

Sono 3.021 i ricoverati in terapia intensiva, in calo di 55 unità rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 174 (ieri 155). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.094 persone, in calo di 690 rispetto a ieri.