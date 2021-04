Serie A, vince la Juventus con un Super Alex Sandro | Si ferma l’Inter

Nel turno infrasettimanale di Serie A la Juventus vince contro il Parma con la doppietta di Alex Sandro: l’Inter si ferma sul pareggio

Vittoria della Juventus sul Parma, si ferma invece l’Inter sul campo dello Spezia. Nonostante le difficoltà del primo tempo, conclusosi sul punteggio di 1-1 con le reti di Gaston Brugman e Alex Sandro nel finale, i bianconeri riescono a trovare tre punti importanti. Nella ripresa, infatti, la compagine di Pirlo è riuscita a cambiare passo trovando subito la rete del vantaggio: ancora con il terzino brasiliano. È poi Matthijs de Ligt a chiudere il match dell’Allianz Stadium con un colpo di testa definitivo. Molte più difficoltà, invece, per l’undici di Antonio Conte: i nerazzurri in Liguria hanno trovato degli avversari ostici, organizzati e molto determinati. Il vantaggio precoce di Farias, inoltre, ha complicato notevolmente i piani dei meneghini. Solamente al 39′ del primo tempo, con uno strappo di Hakimi, è arrivato il gol del pareggio da parte di Ivan Perisic. All’Inter mancano 8 punti per vincere lo scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO E CLASSIFICA

Juventus-Parma 3-1: 25′ Brugman (P), 43′, 47′ Alex Sandro (J), 68′ de Ligt (J)

Spezia-Inter 1-1: 12′ Farias (S), 39′ Perisic (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 66, Juventus 65 Atalanta 64*, Napoli* 60, Lazio** 58, Roma 54*, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina 33, Genoa 33, Spezia 33, Torino* 31, Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15.

*una partita in meno **due partite in meno