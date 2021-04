Inter, Marotta esce allo scoperto sulla Superlega

In attesa di ufficializzare la propria posizione in merito alla Superlega, l’Inter affida le sue considerazioni alle parole di Marotta

Terremoto e contro-terremoto, in appena 48 ore. Quello della Superlega è stato tema caldissima, anzi, bollente, degli ultimi giorni. E dopo l’annuncio, domenica sera, da parte dei 12 top club della creazione del nuovo torneo, dopo soli due giorni la cospicua retromarcia. La serata di ieri ha vissuto sulla nuova riunione dei club e sui ripensamenti soprattutto delle squadre inglesi, che hanno ritirato la propria adesione. Per quanto riguarda i club italiani, la Juventus tira dritta. Il Milan, forse. L’Inter invece pensa di chiamarsi fuori, come già filtrato in nottata.

Superlega, Marotta: la conferma del dietrofront dell’Inter

Una posizione che sarebbe confermata dalle dichiarazioni di Beppe Marotta, ad nerazzurro, alla trasmissione spagnola ‘El Partidazo de COPE’: “Probabilmente usciremo fuori dalla Superlega”, ha spiegato il dirigente interista. Il tutto va a sostanziare le indiscrezioni sugli organi di stampa che vorrebbero l’Inter alle prese con i documenti per ufficializzare la sua fuoriuscita dal gruppo degli ‘scissionisti’. Situazione ancora in evoluzione, ma a questo punto il passo indietro della capolista del campionato italiano appare ben indirizzato.