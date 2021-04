DIRETTA Serie A, Juventus-Parma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e D’Aversa in tempo reale

La Juventus ospita il Parma in una gara valida per la 32esima giornata del campionati di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. I bianconeri di Pirlo vogliono voltare subito pagina dopo il ko contro l’Atalanta che è costato il terzo posto e bissare il successo dell’andata (4-0) per non rischiare di perdere uno dei posti Champions. I gialloblu di D’Aversa, invece, sognano il colpaccio per alimentare le flebili speranze di non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Dybala

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho

CLASSIFICA: