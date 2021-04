DIRETTA Serie A, Genoa-Benevento 2-2 | Ancora Pandev! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ballardini e Inzaghi in tempo reale

Il Genoa affronta il Benevento in uno scontro diretto in chiave salvezza molto delicato valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Reduci da quattro pareggi casalinghi consecutivi, i rossoblu di Ballardini puntano a tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopo due ko di fila, invece, i giallorossi di Inzaghi sperano di bissare la vittoria (2-0) del match di andata per scavalcare proprio i liguri in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Ballardini



BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. All. Inzaghi F.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan* 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio** 58, Roma 54, Sassuolo* 49, Verona* 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina* 33, Genoa 32, Spezia 32, Torino** 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15.

* una partita in più ** una partita in meno