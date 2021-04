DIRETTA Serie A, Crotone-Sampdoria | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Scida’ tra le squadre di Cosmi e Ranieri in tempo reale

La Sampdoria fa visita al Crotone nella gara del turno infrasettimanale valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i blucerchiati di Ranieri vogliono dare seguito al successo sul Verona per scavallare quota 40 punti e restare nella colonna sinistra della classifica. Dall’altro i rossoazzurri di Cosmi puntano a vendicare la sconfitta (3-1) subita all’andata per tentare una improbabile e miracolosa rincorsa alla salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘Scida’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA: