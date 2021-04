Coronavirus, bollettino 21 aprile: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.844 nuovi casi e 364 decessi, per un totale di 117.997 dall’inizio della pandemia, con 350.034 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività è del 3,95%, mentre i pazienti in terapia intensiva sono sono 3.151 in calo di 93 unità. Calano di 75 unità le terapie intensive, mentre sono 471 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.891.063, i morti 117.997. Gli attualmente positivi sono 475.635 (-7.080 rispetto a martedì), i guariti e dimessi 3.311.267. In isolamento domiciliare ci sono 449.775 persone (-6.534).