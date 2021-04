Calciomercato.it vi offre in tempo reale Verona-Fiorentina, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A

Reduci entrambe da due sconfitte per 1-3, Verona e Fiorentina inaugurano la trentaduesima giornata di Serie A al ‘Bentegodi’. Noni con 41 punti in classifica, i padroni di casa non hanno più molto da chiedere a questo campionato, a differenza dei Viola che, complice il successo al fotofinish del Cagliari contro il Parma, hanno solamente cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una sfida molto importante, alla quale non potrà prendere parte Milenkovic, squalificato dal giudice sportivo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Genoa 32, Spezia 32, Torino* 30, Fiorentina 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15.

* Una partita in meno