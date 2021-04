Superlega, il format: due gironi da 10 squadre e playoff

Superlega, ecco il format con cui si svolgerebbe la competizione: 20 squadre divise in due gironi da 10, quindi i playoff

La creazione della Superlega ha aperto definitivamente il fronte della guerra tra i top club europei, la Uefa e la Fifa. Lo scontro si annuncia durissimo, con scenari che al momento sono difficilmente prevedibili. L’annuncio ufficiale da parte dei club ha comunque generato il format di un nuovo torneo che, in teoria, dovrebbe prendere vita sin da agosto prossimo. Non sappiamo se sarà effettivamente così, ma illustriamo quale dovrebbe essere, nei piani dei club fondatori, lo svolgimento.

Superlega, il format: 20 squadre, gironi e playoff

A partecipare dovrebbero essere 20 squadre, 15 in qualità di membri fondatori (ai 12 firmatari che si sono annunciati ieri dovrebbero aggiungersene a breve altri tre tra cui il Bayern Monaco), 5 per meriti sportivi di stagione in stagione. Le squadre saranno divise in gironi da 10 squadre con gare di andata e ritorno. Le prime tre qualificate di diritto ai playoff, quarte e quinte spareggeranno tra loro per gli ultimi due posti nei quarti di finale, che si svolgerebbero, come le semifinali, su gare di andata e ritorno. Dopodiché, la finale, in campo neutro.