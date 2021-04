Milan-Genoa, l’amarezza di Kjaer: “Abbiamo preso dei gol di mer…”

Il Milan vince a fatica con il Genoa, salvando il risultato nei minuti finali ma ancora in affanno: le parole di Kjaer nel postpartita

Tre punti fondamentali, ma molto sudati per il Milan di Stefano Pioli. Il Genoa gioca un’ottima partita, ma fatica soprattutto nel finale quando Kjaer e Tomori devono salvare sulla linea due volte in due secondi. Il centrale danese commenta la vittoria rossonera a ‘Dazn’: “Questa partita conta tre punti, ma in realtà molto di più perché erano sette partite senza vincere in casa e non è normale per noi. Alla fine abbiamo sofferto un po’, però abbiamo giocato da Milan, abbiamo attaccato, ed è un enorme passo in avanti rispetto alle altre partite che abbiamo giocato qua”.

Sul salvataggio e il gol sfiorato: “Preferisco fare quello che l’altro. Però manca poco per fare gol, non so quante traverse ho preso, ma era più importante che vincessimo oggi”. L’ex Roma e Palermo, alla fine, non nasconde un po’ di disappunto per qualche gol preso di troppo nelle ultime partite: “In tante partite abbiamo preso dei gol di me…a, e anche oggi abbiamo preso un gol così. In altri periodi c’è magari stata un po’ di fortuna, la cosa importante è che vinciamo. Dobbiamo spingere, abbiamo sette finali per riportare il Milan dove deve essere”.