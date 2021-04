Partita da dimenticare per Daniele Rugani. Il difensore di proprietà della Juventus, a Cagliari da gennaio, è stato preso di mira dai tifosi sui social per la sua prestazione contro il Parma

E’ durata 64 minuti Parma-Cagliari di Daniele Rugani. Il difensore di proprietà della Juventus, sbarcato in Sardegna durante il calciomercato di gennaio, è stato protagonista in negativo del momentaneo 3-1 della squadra di D’Aversa.

Rugani è responsabile almeno in due gol subiti dai rossoblu. La sua partita non è chiaramente passata inosservata agli occhi attenti dei tifosi, non solo del Cagliari, ma anche della Juventus, che temono un suo ritorno in bianconero. Su Twitter sono davvero tantissimi i messaggi, molti dei quali ironici, sul centrale:

Speriamo che Rugani e famiglia si trovino benissimo in Sardegna tanto da non tornare a Torino #CagliariParma — ⚪️⚫️Antonella⚪️⚫️ (@an_to_nel_la) April 17, 2021

Che sciagura Rugani…

Ma valeva 50 milioni e lo voleva il Chelsea, sì… — Francesco Signorile ❤️🖤🇮🇹🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@frasigno66) April 17, 2021

Rugani non sa manco stoppare la palla, ma da chi è stato raccomandato?

Milionario per caso — PandArancio (@PandArancio) April 17, 2021

Ci torna indietro Rugani, c'è da piangere altro che esultare — Marco (@samcro0501) April 17, 2021

Rugani. Quanti milioni? — I M Fausto Mamberti (@faustomamberti) April 17, 2021