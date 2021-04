Covid, Draghi: “Tornano le zone gialle, scuole tutte in presenza”

Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha presentato le decisioni del Governo sulle riaperture di fine aprile

L’Italia inizia la ripartenza. Mario Draghi in conferenza stampa ha presentato le decisioni assunte dal Governo in vista delle riaperture. Tornano le zone gialle e riaprono tutte le scuole anche le superiori, ad esclusione delle località in zona rossa.

“Dal 26 aprile tornerà in vigore la zona gialla: in queste zone, così come in quelle arancione, le scuole riapriranno completamente in presenza”. Il presidente del Consiglio ha anche spiegato che la decisione del governo è frutto di “un rischio ragionato sui dati in miglioramento, ma si fonda sull’idea che i i protocolli di riapertura siano rispettati, come l’uso delle mascherine e il distanziamento”.

Draghi ha anche aggiunto che con comportamenti corretti “le probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa, anche in considerazione del fatto che la campagna di vaccinazione sta andando avanti”.

Durante la conferenza stampa ha parlato anche il ministro Speranza che ha fatto il punto sulle riaperture. “Si parte il 26 aprile, poi il 15 maggio apriranno le piscine e il 1° giugno alcune delle attività legate alla palestra. A luglio, infine, torneranno le attività fieristiche”.