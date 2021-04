Si deve fermare ancora Darren Moore, ha sviluppato una polmonite dopo aver contratto il Covid-19: annuncio dello Sheffield Wednesday

Arrivano brutte notizie dall'Inghilterra. Lo Sheffield Wednesday ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che Darren Moore, rientrato da poco dopo l'assenza per aver contratto il Covid-19, dovrà fermarsi nuovamente per delle complicazioni legate al virus. L'ex tecnico del West Bromwich, infatti, ha sviluppato una polmonite che lo costringerà ad assentarsi nuovamente dalla sua squadra.

Darren Moore has suffered a setback after his recent contraction of COVID-19 that will dictate a further absence from the club.

Everyone at Sheffield Wednesday sends their very best wishes to the gaffer for a speedy and full recovery.#swfc

— Sheffield Wednesday (@swfc) April 15, 2021