Coronavirus, bollettino 15 aprile: 16.974 nuovi casi e 380 morti

I dati del bollettino del Ministero della salute sul coronavirus relativi a giovedì 15 aprile: sono 16.974 nuovi casi e 380 morti

Il Ministero della Salute ha diramato i dati del bollettino sul coronavirus del 15 aprile 2021. 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia (ieri erano stati 16.168), con 380 vittime, contro le 469 delle 24 ore precedenti. il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era al 4,8%). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Nei reparti ordinari sono ricoverate 25.587 persone, in calo di 782 unità rispetto alla giornata di ieri. I morti dall’inizio della pandemia sono saliti a 115.937. Gli attualmente positivi sono 510.023 (-4.637 rispetto a ieri). I guariti sono 21.220 mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.417 pazienti, 73 in meno rispetto alla giornata di ieri.