Coronavirus, bollettino 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti

I dati del bollettino del Ministero della salute sul coronavirus relativi a mercoledì 14 aprile: sono 16.168 nuovi casi, e 469 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato i dati del bollettino sul coronavirus del 14 aprile 2021. Sono 16.168 i nuovi positivi al Covid, mentre i decessi sono stati 469. Con 334.766 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 4,8% in leggero aumento rispetto al bollettino di ieri (+0,4%). Per quel che riguarda i guariti e dimessi, nelle ultime 24 ore sono stati 20.251.

I ricoverati in terapia intensiva sono, invece, 3.490, in calo di 36 unità rispetto a ieri. Infine, nei reparti ordinari sono 26.369 persone, in calo di 583 rispetto a ieri.