Ciclismo, infortunio per Vincenzo Nibali: a rischio il Giro d’Italia!

Brutte notizie per Vincenzo Nibali: il ciclista siciliano vittima di un incidente in allenamento, infortunio e rischio addio al Giro d’Italia

Tegola per Vincenzo Nibali, che vede a serio rischio partecipazione al Giro d’Italia. Il ciclista siciliano si stava allenando in vista del Tour of the Alpes, in programma dal 19 al 23 aprile. Il corridore della Trek-Segafredo, 37 anni e vincitore del Giro per due volte in carriera, in seguito a una caduta è stato portato all’ospedale di Lugano per accertamenti.

Gli esami hanno riscontrato la frattura del radio del polso destro. Il comunicato emesso dalla squadra di Nibali spiega che domani mattina verrà effettuato un intervento chirurgico per ridurre la frattura. Le valutazioni sul suo possibile rientro per il Giro avverranno nei prossimi giorni, ma pare difficile che possa farcela.