Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Via libera per Douglas Costa

Possibile svolta per la cessione di Douglas Costa: l’indiscrezione sul laterale brasiliano di proprietà della Juventus

Si profila un calciomercato estivo piuttosto movimentato soprattutto in casa Juventus. Il club bianconero è innanzitutto chiamato a risolvere le questioni legate al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala. A giugno, inoltre, rientreranno a Torino diversi giocatori attualmente in prestito, da De Sciglio e Rugani a Douglas Costa. Non rientrando più nei piani della società, i calciatori appena elencati torneranno sul mercato e il loro futuro è ancora tutto da scrivere. Per il laterale brasiliano, attualmente al Bayern Monaco, si sta parlando con insistenza di un possibile ritorno al Gremio. Ecco l’indiscrezione dal Brasile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, dal Brasile: si sblocca la cessione di Douglas Costa | I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘mercadodabola.net.br’, per riportare Douglas Costa in Brasile il Gremio avrebbe accettato di dare alla Juventus la prelazione su tre giovani giocatori di proprietà del club. Uno di questi potrebbe essere il talentuoso 18enne Pedro Lucas. La società bianconera libererebbe così il giocatore a costo zero, agevolando il suo ritorno nel club nel quale è cresciuto ed esploso prima di arrivare in Europa. Un’operazione ‘alla Tevez‘, come quella concluso dalla Juventus con il Boca Juniors e che ha portato in bianconero Rodrigo Bentancur. Possibile via libera, dunque, per la cessione di Douglas Costa. Vi terremo aggiornati.