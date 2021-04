Il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del difensore Andrea Carboni che ha firmato sino al 2025

Proseguirà a Cagliari la carriera di Andrea Carboni. Il giovane difensore, prodotto del settore giovanile rossoblù, ha infatti firmato un nuovo contratto con la società sarda valido fino al 30 giugno 2025. Ad annunciarlo è stato direttamente il club isolano, che ha ufficializzato la firma del nuovo contratto.

Questo il comunicato diramato dal Cagliari:

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Andrea Carboni che ha sottoscritto con il Club un accordo sino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nel vivaio rossoblù, Carboni a vent’anni ha già collezionato in prima squadra 16 presenze, dopo aver debuttato in Serie A lo scorso 23 giugno nella vittoria in trasferta contro lo Spal. Con la maglia della Primavera ha all’attivo 54 gare e 6 gol.

Esplosività, coraggio, grinta: a suo agio in una difesa a tre così come in una retroguardia a quattro, mancino, la sua forza e la determinazione gli consentono di reggere i contrasti più duri anche con avversari molto strutturati sul piano fisico.

Abile in acrobazia, sa leggere le situazioni in anticipo grazie ad uno spiccato senso tattico, tempestivo nell’intervento e nel ribaltare l’azione.

Sardo di Tonara, con il Cagliari nel cuore, un futuro tutto da scrivere in rossoblù.

Congratulazioni, Andrea!”