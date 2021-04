Udinese, comunicato UFFICIALE: Deulofeu operato al ginocchio

Per l’esterno d’attacco dell’Udinese, Gerard Deulofeu, operazione al ginocchio destro a Barcellona quest’oggi

Brutte notizie per l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno fino alla fine del campionato in corso di Gerard Deulofeu. L’esterno d’attacco spagnolo, come comunicato dal sito ufficiale del club friulano, “quest’oggi, a Barcellona, si è sottoposto ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del menisco del ginocchio destro.

L’operazione è perfettamente riuscita e il calciatore, salvo complicazioni, farà ritorno a Udine entro due o tre giorni”.