Intervenuto a Bobo Tv nel consueto appuntamento in live su Twitch, Antonio Cassano ha espresso ancora una volta il suo pensiero su Conte e Lukaku

Non è bastato l’undicesimo successo di fila dell’Inter per modificare il pensiero di Antonio Cassano, che nel corso della live Twitch per il consueto appuntamento con ‘Bobo TV’ si è così espresso su Lukaku, Conte e il gioco dei nerazzurri: “Vieri era meglio di Lukaku, tutta la vita. Il belga può pulire il piede destro a Bobo. La vittoria col Cagliari? Ieri ho visto il padel, non ho visto la partita perché è la solita manfrina”.

Cassano ha quindi aggiunto: “L’anno scorso ho detto che i nerazzurri avrebbero vinto lo scudetto perché Conte ti dà 15 punti in più a livello di gruppo, non di gioco. Le sue squadre non giocano bene, e sarà così anche negli anni a venire. Ha fatto sempre malissimo nelle Coppe, anche con Juve e Chelsea”.