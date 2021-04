Calciomercato.it vi offre in tempo reale il ritorno dei quarti di finale di Champions League

E’ tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa sera conosceremo, infatti, i nomi delle prime due semifinaliste. Chelsea-Porto e Psg-Bayern apriranno le danze della tre giorni europea, che si concluderà giovedì con Roma-Ajax. Sconfitti per 0-2 all’andata, i giustizieri della Juventus avranno bisogno di un’impresa per ribaltare i pronostici contro i Blues sul campo neutro di Siviglia. Sfida durissima anche per i campioni in carica di Flick, sconfitti per 2-3 in casa mercoledì scorso. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.