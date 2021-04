Secondo gli utenti Twitter di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio, Vlahovic servirebbe più al Milan

La stagione della Fiorentina non è certo facile. I viola sono in lotta per la salvezza, nonostante il fantastico campionato di Dusan Vlahovic. Ieri è arrivata l’ennesima sconfitta, contro l’Atalanta, ma il bomber classe 2000 ha confermato il suo grande stato di forma. E’ arrivata una doppietta, che non è passata inosservata. I centri adesso in Serie A sono 15. Bottino che chiaramente può ancor di più migliorare, con Commisso che gongola. Per lasciare andare i suo centravanti, serviranno, infatti, non meno di 40-50 milioni di euro. In quest’ultimo periodo Vlahovic è stato accostato a Milan, Roma e Juventus.

Secondo gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio Twitter, Vlahovic farebbe più comodo al Milan. Il club rossonero ha raccolto il 33,3% dei voti, contro il 31,2% della Roma. Più staccate Juventus, che ha preso il 26,9% delle preferenze e l’Inter, che si è fermata all’8,6. I nerazzurri d’altronde sono in buone mani con Lautaro e Lukaku.