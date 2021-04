PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-LAZIO: Luis Alberto nervoso

Le pagelle di Verona-Lazio 0-1: Milinkovic di prepotenza, Zaccagni spina nel fianco, tutti i voti della gara del Bentegodi

VERONA

Silvestri 5,5 – Rischia grosso sulla pressione di Caicedo. Il palo lo salva sul destro incrociato di Immobile. Incolpevole sul gol di Milinkovic, ma appare indeciso sull’uscita.

Dawidowicz 6,5 – Anticipa Luis Alberto, pronto a concludere di sinistro da ottima posizione.

Magnani 4,5 – Irruento negli interventi su Caicedo. Sbaglia la marcatura su Milinkovic che non sbaglia nel recupero.

Dimarco 6 – Si incarica dei calci piazzati. Propositivo. Dal 76’ Ceccherini 5,5 – Fa quello che può.

Faraoni 6 – Non dà tempo a Leiva di ragionare.

Sturaro 6 – Morde le caviglie di Luis Alberto e pressa alto.

Veloso 6 – Detta i tempi e mette ordine. Dal 68’ Ilic 5,5 – Prova a farsi vedere.

Lazovic 6 – Pericoloso con i tagli alle spalle di Akpa Akpro.

Barak 6 – Approfitta delle indecisioni avversarie per recuperare palloni preziosi. Dall’85’ Salcedo s.v.

Zaccagni 6,5 – Pericoloso quando arriva sul fondo. Pungente. Dal 76’ Bessa 6 – Qualche spunto interessante.

Lasagna 6 – Tanto movimento e poca concretezza. Dall’85’ Kalinic 6 – Gestisce il pallone nel migliore dei modi.

All. Paro – Fa le veci di Juric in panchina. La sua squadra punta tutto sulle ripartenze.

LAZIO

Reina 6 – Comanda la difesa con autorità. Sicuro nelle uscite.

Marusic 6 – Adattato ancora nel ruolo di centrale di destra. Efficace su Zaccagni.

Acerbi 6 – Ruba il tempo a Lasagna. Attento nel complesso.

Radu 6 – Ordinato e preciso. Se la cava con l’esperienza. Suo il cross per la testa di Milinkovic.

Akpa Akpro 5,5 – Lazovic lo sorprende alle spalle. Autore di due recuperi decisivi in extremis. Dall’82’ Parolo 5 – Al piccolo trotto.

Milinkovic-Savic 6 – Pericoloso in avvio in un paio di occasioni. Regala la vittoria alla Lazio con un colpo di testa al minuto 92.

Leiva 5,5 – Soffre la marcatura di Faraoni e non rende come al solito. Dall’82 Escalante 5 – Non riesce a dare la scossa ai suoi. Fuori dal gioco.

Luis Alberto 5 – Duetta bene con Marusic e Caicedo, nonostante la pressione di Sturaro. Si innervosisce nella ripresa e viene ammonito. Dal 74’ Andreas Pereira 5,5 – Non entra con il piglio visto in altre circostanze.

Fares 5,5 – Affonda raramente sulla sinistra. Dal 74’ Lulic 6 – Attacca e ripiega con alterne fortune.

Caicedo 6 – Gioca di sponda e fa salire la squadra. Segna un gol bellissimo, annullato da Chiffi dopo aver consultato il Var. Ammonito per proteste. Dal 67’ Muriqi 5 – Non lascia il segno.

Immobile 6 – Il palo gli nega la gioia del gol nel primo tempo.

All. Farris 6 – Sostituisce Simone Inzaghi, rimasto a Roma dopo la positività al Covid. La squadra è padrona del campo e trova il gol solo nel finale.

Arbitro Chiffi 6 – Annulla un gol a Caicedo con l’aiuto del Var: l’ecuadoriano, secondo il direttore di gara, sbraccia fallosamente su Magnani prima di concludere a rete.

TABELLINO

VERONA-LAZIO 0-1:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco (76’ Ceccherini); Faraoni, Sturaro, Veloso (68’ Ilic), Lazovic; Barak (85’ Salcedo), Zaccagni (76’ Bessa); Lasagna (85’ Kalinic). All. Paro

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro (82’ Parolo), Milinkovic-Savic, Leiva (82’ Escalante), Luis Alberto (74’ Andreas Pereira), Fares (74’ Lulic); Caicedo (67’ Muriqi), Immobile. All. Farris

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

Reti: 92’ Milinkovic (L)

Note: Ammoniti: Caicedo (L), Luis Alberto (L)