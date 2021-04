Il club ha ufficializzato che tutti i tamponi molecolari effettuati al gruppo squadra dopo le 24 sono risultati negativi

Buone notizie in casa Napoli. Il club partenopeo ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali come l’esito di tutti i tamponi effettuati dal gruppo squadra stanotte dopo le 24 abbia dato esito negativo. Nessun problema dunque per Rino Gattuso in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria in programma questo pomeriggio.

