Calciomercato.it vi offre in tempo reale la sfida del Meazza, lunch match della trentesima giornata di Serie A

Ormai lanciatissima verso la vittoria dello Scudetto, l’Inter ospita il Cagliari nella trentesima giornata di Serie A. Una sfida alla quale non potrà prendere parte il grande ex Barella, ammonito nel recupero contro il Sassuolo e squalificato per questa giornata. Assenza pesante anche tra gli ospiti, che dovranno fare a meno di Cragno, positivo al Coronavirus. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Carboni, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27, Cagliari 22, Parma 20**, Crotone** 15.

** una partita in più

* una partita in meno