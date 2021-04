DAZN – attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale – ha mostrato tutto il suo dispiacere per i problemi di oggi sulla loro piattaforma streaming

Giornata complicata per Dazn e tutti i suoi clienti, che hanno riscontrato problemi per la visione sull’app delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

La tv streaming – attraverso il proprio canale ufficiale Twitter – in serata ha voluto manifestare tutta la sua amarezza per quanto successo, spiegandone i motivi: “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma – si legge – Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei. Siamo profondamente dispiaciuti e adotteremo ogni opportuno provvedimento per quanto accaduto”.