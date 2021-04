Il Torino si impone in casa dell’Udinese: gara equilibrata sbloccata da una rete su calcio di rigore di Belotti

Il canto del Gallo: è un gol di Belotti su calcio di rigore a dare tre punti al Torino e ad avvicinare la squadra di Nicola alla salvezza. In casa dell’Udinese i granata forniscono una prestazione equilibrata, rischiando poco o niente. La sfida tra i friulani e i piemontesi è all’insegna dell’equilibrio: pochi gli spunti interessanti, poche le vere occasioni da gol. Serve un episodio per sbloccare il match ed arriva puntuale al 60′. Belotti è affossato in area di rigore bianconera ed è proprio il Gallo a battere Musso: 0-1 per il Torino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il risultato non cambia nei successi trenta minuti di gioco. I friulani non riescono quasi mai ad essere pericolosi e il Torino può festeggiare tre punti fondamentali per la salvezza.

Udinese-Torino 0-1: 61′ Belotti rig. (T)

CLASSIFICA: Inter punti 71, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27, Cagliari 22, Parma 20**, Crotone** 15.

** una partita in più

* una partita in meno