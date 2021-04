E’ scomparso in mattinata il Principe Filippo di Inghilterra. Il Duca di Edimburgo è scomparso all’età di 99 anni

Lutto nella famiglia reale inglese. Nella mattinata di oggi si è spento il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Il Duca di Edimburgo, che il 10 giugno prossimo avrebbe compiuto 100 anni, è morto poche ore fa al Castello di Windsor.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

