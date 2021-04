Rt in calo nell’ultima settimana: le parole del Ministro Speranza sulla pandemia da Covid-19 in Italia e sulla situazione dei vaccini

Cala l’indice Rt medio in Italia, variando dallo 0,92 rispetto allo 0,98 della scorsa settimane. Come evidenziato dai dati rilasciati dall’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute sulla pandemia da Covid-19, anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti risultati in calo: dai 232 dell’ultima settimana, ai 185 attuali. Questo pomeriggio, grazie alla Cabina di regia dell’ISS e del Ministero della Salute, saranno stabiliti i nuovi colori delle regione che entreranno in vigore a partire da lunedì.

Le parole in merito e sul piano vaccinale del Ministro Speranza, intervenuto ad un convegno al Senato: “Le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in area arancione. Ma dobbiamo essere molto prudenti. Nelle prossime settimane credo ci siano le condizioni per un’accelerazione nella campagna vaccinale, fin quando non avremo un numero sufficiente di vaccinazioni le misure restrittive resteranno. Abbiamo un contesto ancora complicato in cui abbiamo oltre 3.600 posti letto occupati in terapia intensiva”.