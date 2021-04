Alla vigilia di Parma-Milan, Stefano Pioli ha anche parlato dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu e del suo futuro

Nella conferenza stampa pre Parma–Milan, Stefano Pioli ha anche parlato della situazione rinnovi in casa rossonera. Come raccontato da Calciomercato.it, la priorità di Calhanoglu resta il Milan, ma la Juventus è alla finestra. Così come per Donnarumma, anche lui in scadenza a giugno. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza.

RINNOVI – “Vedo tutti i miei giocatori molto sereni e concentrati. È normale che quando ci sono delle trattative bisogna aspettare il risultato finale, ma all’interno del gruppo pensiamo tutti ad una sola cosa: vincere la partita di domani. Siamo concentrati sull’obiettivo, stiamo combattendo per diventare dei vincenti e vogliamo riportare il Milan in Champions League”.

FUTURO – “Sto bene qui. C’è grande sintonia con la proprietà e con l’area tecnica. Stiamo facendo un gran lavoro per riportare il Milan alla normalità. La normalità del Milan è l’Europa che conta e stiamo lavorando per questo obiettivo. Io mi sento completamente a mio agio in questo ambiente”.