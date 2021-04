Incredibile quanto accaduto a Granata durante la gara con il Manchester United: invasione di campo da parte di un uomo nudo

In epoca di stadi senza tifosi, di invasioni di campo non se ne vedono più. Fa eccezione Granada-Manchester United, gara di andata dei quarti di finale di Europa League, che balza agli onori della cronaca per quanto accaduto al sesto minuto del primo tempo. Protagonista è un uomo che, nonostante l’assenza di spettatori sugli spalti, non solo è riuscito ad intrufolarsi nello stadio ma ha portato al termine il suo piano invadendo il terreno di gioco. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un’invasione fatta completamente nudo. Inevitabile lo smarrimento dei calciatori, mentre l’uomo si rotolava a terra prima di essere fermato dalla sicurezza e portato via. La gara dopo qualche secondo di interruzione è ripresa regolarmente con il Manchester United che ha trovato il vantaggio con Rashford al 31′.