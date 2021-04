Calciomercato.it vi offre in tempo reale l’andata dei quarti di finale di Europa League tra lancieri e giallorossi

Reduce da due sconfitte e un pareggio che hanno complicato tremendamente la corsa Champions, la Roma spera di ritrovare questa sera la versione europea di se stessa. Unica italiana ancora in gioco in campo internazionale, la squadra giallorossa affronta l’Ajax ad Amsterdam nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Anche questa sera, Paulo Fonseca dovrà rinunciare a Mkhitaryan e Smalling, ma potrà contare su un Veretout ormai pienamente recuperato. Sulla destra, non ci sarà invece lo squalificato Karsdorp. Calciomercato.it vi offre la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Ajax-Roma

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All.: Fonseca