La vittoria di ieri ha tranquillizzato la Juventus, che però è tutt’altro che certa di entrare in Champions League: se dovesse finire fuori dalle prime quattro sarebbe rivoluzione

La Juventus supera il Napoli nel big match che ha segnato il recupero dell’Allianz Stadium dopo sei mesi. Il 2-1 finale è un toccasana per la classifica, visto che i bianconeri superano l’Atalanta e balzano al terzo posto ma il margine sugli azzurri non è confortante. I punti di vantaggio sono appena tre e la prestazione delle due squadre ieri in campo non lascia ancora tranquilli Agnelli, Paratici, Nedved e Pirlo, anche perché la squadra di Gattuso è sembrata invece in palla. La qualificazione in Champions resta in pericolo, con l’Atalanta lanciata e la Lazio che deve recuperare una partita.

Calciomercato Juventus, senza Champions via tutti i big: da Ronaldo a Dybala de Ligt

Finire fuori dai primi quattro posti, oltre a mancare il decimo scudetto di fila, sarebbe un dramma sportivo e ovviamente soprattutto finanziario. Il bilancio della Juventus è già ferito, andare in Europa League sarebbe un colpo decisamente potente che costringerebbe a stravolgere i piani di calciomercato. Secondo il tabloid inglese ‘Daily Mail’, se la Vecchia Signora non dovesse centrare la qualificazione in Champions League cederebbe tutti i big: De Ligt, Cristiano Ronaldo, Dybala, Ramsey e Rabiot. Questo vorrebbe dire incassare soldi freschi ma soprattutto utili per coprire le perdite, acuite ovviamente dall’emergenza Covid. Mettendo insieme questi cinque calciatori si arriverebbe a sforare i 200 milioni di euro.