Parma, vicina la firma dell'ex Juventus Ribalta come direttore tecnico

Vicina la firma del prossimo direttore tecnico del Parma: si tratta di Javier Ribalta, attualmente allo Zenit, ex di Juventus e Milan

Dopo un casting lungo e accurato, il Parma ha individuato il profilo giusto per ricoprire il ruolo di Direttore tecnico. Stiamo parlando di Javier Ribalta, in pole assoluta nelle ultime ore e pronto a tornare in Italia a meno di colpi di scena. Attuale dirigente dello Zenit, Ribalta ha lavorato con la Juventus dal 2012 al 2017 e in precedenza ha collaborato anche con Milan e Novara.