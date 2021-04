Bayern-PSG, Pochettino: “Serve anche la fortuna in partite come queste”

Arrivano le parole di Mauricio Pochettino dopo la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, vinta dal suo PSG

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria contro il Bayern Monaco per 2-3. Di seguito, le parole dell’allenatore argentino: “E’ stata una partita molto difficile, contro una squadra campione d’Europa in carica. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, che in queste partite è necessaria. Dobbiamo essere soddisfatti del vantaggio che abbiamo, anche se piccolo. Ci siamo aiutati molto tra di noi”.

Su Mbappe – “Ha la capacità e la velocità per fare la prima punta. Ha talento, può fare anche l’esterno e la seconda punta. Ha l’atteggiamento giusto, se lo mantiene può giocare ovunque”.

Sulla qualificazione – “Dormirò poco per il ritorno, col Bayern ci sarà da soffrire e non sarà semplice. Dobbiamo fare meglio per conquistare un risultato ancora migliore”.